VÍDEO Pupil·les retrata (i combat) l'assetjament masclista a «Colps de puny»

El trio valencià Pupil·les ha presentat Colps de puny, cançó i videoclip que ja s'ha convertit en un nou clam feminista. Després de l'èxit de V , Es tracta d'una cançó que pretén reflectir l'assetjament diari que pateixen les dones i és un crit ferm en contra de les actituds masclistes presents en la quotidianitat de la societat actual.En la nota de premsa de presentació d'aquesta nova cançó, informen que serà la banda sonora del curtmetratge que porta el mateix títol i que està escrit i dirigit per Albert Montón i produït per Enrique Viciano (Buen Paso Films), que s’estrenarà després de l’estiu i que pretén donar visibilitat a les agressions verbals que sofreixen les dones al carrer.Pupil·les neix l'any 2014 amb un estil de rap electrònic feminista. Format per Natàlia Pons i Mireia Matoses com a cantants i DJ Rule com a discjòquei, la seva música és d'estil eclèctic, ajuntant rap, hip hop i tocs de reggaeton. Han produït dos discos: Bruixes de dol (2014) i Les silenciades (2017).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)