Els acusats d'increpar Montoro en un míting neguen haver-lo agredit

Els nou acusats d'agredir l'exministre Cristóbal Montoro en un míting a Vilanova i la Geltrú han negat els fets de què se’ls acusa, a la primera sessió del judici que té lloc a l’Audiència de Barcelona. Aquest dilluns, els investigats han admès que van participar a la manifestació contra l’acte electoral del PP a Vilanova l’any 2014, però han negat reiteradament haver agredit el vehicle on viatjaven l’aleshores ministre i l’exlíder dels populars a Catalunya, Alícia Sánchez Camacho.En concret, els acusats han assegurat que van ser els vehicles de la comitiva política els que es van “llançar” contra els manifestants, situats en un carrer de vianants, el qual no estava previst per a la sortida dels cotxes oficials. En aquest sentit, han afirmat que van tenir “por a ser atropellats” i han afegit que la policia estava “desbordada” per la situació viscuda en el moment que ens xofers van utilitzar una via de sortida inesperada.

