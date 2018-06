El PSC avala aglutinar en una les propostes per al diàleg a Catalunya

El secretari d'Organtizació del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que el seu partit estaria "encantat" d'estudiar les diverses propostes per al diàleg a Catalunya i analitzar si es poden concretar en una de sola. "No tindria sentit que hi haguessin tres mecanismes diferents", ha assegurat en una roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit i en ser preguntat per si es poden fusionar la comissió d'estudi per a l'acord, que planteja el PSC, amb la taula per al diàleg que impulsen els comuns i el "front democràtic pels drets i les llibertats" que promou el president del Parlament, Roger Torrent.Sigui com sigui, els socialistes volen que s'impulsi un "mecanisme amb pes institucional destacat" per tal que els partits "confrontin" idees i projectes i treballin per a un "alt consens". "Estem encantats que les diferents propostes, que en allò substancial van en la mateixa línia, puguin acabar concretant-se en una que es pugui posar en marxa tan aviat com sigui possible", ha resolt Illa.En aquest sentit, Illa, que ha recordat que a Catalunya hi ha "diferents sensibilitats polítiques", ha defensat la seva proposta i l'ha plantejat com una comissió al Parlament o a través de reunions periòdiques entres els presidents dels grups parlamentaris. "Hi ha un temps nou a la política espanyola i catalana, un temps d'esperança, i voldríem que s'aprofités; i un instrument que podria ajudar seria la creació d'aquesta comissió d'estudi per a l'acord que pogués reunir la pluralitat política a Catalunya", ha assegurat el secretari d'Organització dels socialistes catalans. No ha volgut anticipar per quina via s'hauria d'impulsar, i ha deixat la decisió en mans del grup parlamentari.En aquest sentit ha apel·lat a "la lleialtat i el diàleg" per tal que "les coses puguin sortir bé". I ho ha vinculat també a la inauguració dels Jocs Mediterranis de divendres. Els socialistes celebren que finalment el president de la Generalitat, Quim Torra, hi assistís –"s'han de normalitzar les relacions"- i alhora consideren que va ser un acte "molt reeixit".En aquest sentit, Illa s'ha remès a les paraules de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, sobre la polèmiques per les entrades. Illa ha afirmat que és "materialment impossible" que se seleccionés el públic de la inauguració i ha afirmat que es van atendre les peticions que van arribar "en temps i forma".Per altra banda, aquest dimarts el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es desplaça a Brussel·les per traslladar a les institucions comunitàries la "nova situació política a Catalunya i Espanya", per "interessar-se per les perspectives econòmiques i financeres dels països de l'Europa del sud i per compartir anàlisi sobre els nous reptes de la socialdemocràcia europea".Segons ha informat el partit, Iceta es reunirà amb l'Alta Representant de la UE per als Afers Exteriors i la Política de Seguretat, Federica Mogherini; i el comissari d’Afers Econòmics, Financers i Fiscals, Pierre Moscovici. Acompanyat d'Illa i de l'eurodiputat Javi López, Iceta també es trobarà amb el president del Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates Europeus, Udo Bullmann; i la presidenta de la delegació socialista espanyola al Parlament, Iratxe García- Pérez.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)