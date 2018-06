Entitats en defensa dels drets humans alerten del possible mal ús de les pistoles elèctriques

Avui iniciem el patrullatge amb pistoles elèctriques i càmeres a la regió de Girona, un important pas per la Seguretat Ciutadana. Segueix la roda de premsa per aquest canal a les 11:00h pic.twitter.com/QT3ussso4O — Mossos (@mossos) 25 de juny de 2018

El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia lamenta la incorporació de les polèmiques pistoles elèctriques Taser que aquest dilluns han anunciat els Mossos d'Esquadra, ja que no hi ha hagut prou informació sobre el seu funcionament, ni tampoc hi ha garanties sobre el seu bon ús.Segons aquesta entitat, la policia catalana ha presentat les pistoles "sense haver fet pública la instrucció que regula el seu ús", i aquest és un dels aspectes que genera més dubtes. Irídia ja va denunciar en el grup de treball al Parlament que quan s'usa una pistola elèctrica no se sap si la persona contra la qual s'empra està embarassada, té una cardiopatia o ha fet un ús abusiu de les drogues. Per això, han recorda que hi ha diversos casos en què es desaconsella el seu ús.Per altra banda, han afirmat que es tracta d'armes amb "potencial lesiu" que poden arribar a vulnerar drets de les persones i, sobre el seu funcionament, han dit que els preocupa especialment saber qui decideix i en quin moment es gravarà l'actuació amb les taser, que la càmera conservi l'enregistrament durant al menys dos minuts abans de la seva activació, i que la instrucció que regula el seu ús sigui pública per avaluar-la. "Ara mateix no estan clars quins usos podrà tenir, si l'enregistrament ha de començar des del moment en què es desenfunda o si es pot emprar en contexts de privació de llibertat", han denunciat.Les pistoles es començaran implementant a la demarcació de Girona i s'aniran estenent gradualment a la resta de demarcacions durant 2018: primer a Barcelona i després a Tarragona i Lleida. Les pistoles porten incorporades una càmera que garantirà el seu bon ús, segons fonts policials. Es tracta d'una "millora de la dotació policial que permetrà donar una resposta adequada i proporcionada a algunes actuacions", diuen els Mossos al seu Twitter.Abans de la seva implantació, els agents dels Mossos han hagut de fer una formació per a l'ús de les pistoles, les càmeres de videovigilància i els desfibril·ladors, que també han de ser instal·lats en els vehicles.El Parlament de Catalunya va donar llum verda a les pistoles Taser el juliol de 2016 i la conselleria d'Interior va licitar a principis de 2017 el contracte per adquirir 134 dispositius conductors d'energia (DCE), nom tècnic d'aquestes armes, així com 134 càmeres per gravar aquestes intervencions, amb un pressupost de 771.331 euros.La portaveu del sindicat policial Sap-Fepol, Imma Viudes, ha destacat que les Taser garanteixen la integritat i la seguretat jurídica dels agents i els ciutadans, i ha subratllat que són una "eina intermèdia entre la defensa i l'arma de foc" que permet calibrar l'ús de la força.

