Arrenca el judici als nou joves acusats d'increpar Montoro en un míting

Aquest dilluns ha començat a l’Audiència de Barcelona el judici als nou joves de Vilanova i la Geltrú pels incidents de fa quatre anys a la capital del Garraf. Els joves estan acusats de causar aldarulls després del míting que van fer l'exministre Cristóbal Montoro i Alícia Sánchez-Camacho per les eleccions europees.L’advocat dels joves, Eduardo Cáliz ha assegurat a l’Audiència que “ens trobem davant un judici polític en el que s’està jutjant 9 joves no pel que han fet sinó pel que son”. El partit popular, però, no ha formulat acusació particular “però és que no li cal perquè ja tenen la Fiscalia com a braç executor”, ha sentenciat Cáliz.La culpa dels disturbis s’atribueix en part a la seguretat del Partit Popular, que segons Cáliz, “obeeixen a una intencionalitat buscar el conflicte”. Sobre la petició de la Fiscalia, l’advocat creu que és “extremadament desproporcionada” pel fet que els populars van desobeir les indicacions dels Mossos per evitar travessar la concentració.

