L'alcalde de Tarragona titlla de «ximpleria» que es triés el públic a la inauguració dels Jocs Mediterranis

Cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis Foto: Adrià Costa

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha sortit al pas de les últimes informacions aparegudes i les crítiques dels consellers de la Generalitat Elsa Artadi i Ernest Maragall, en referència a la inauguració dels Jocs Mediterranis i ha decidit posar les xifres damunt la taula i aclarir perquè "es van veure algunes clapes a les graderies del Nou Estadi". Segons Ballesteros, les dades "fresques" diuen que per la cerimònia de divendres passat es van vendre un total de 6.793 entrades (de 7.000 disponibles) a través de la xarxa i de dos punts de venda físics. N'hi va haver unes 3.000 que es van reservar als atletes que havien d'ocupar tot el gol de mar de l'estadi del Nàstic. Els comitès olímpics i els espònsors principals dels Jocs Mediterranis en disposaven 1.800. Pel que fa a les autoritats, se'n van reservar unes 800, les quals es van gairebé esgotar, només en van quedar "una dotzena", segons el batlle. El mateix alcalde ha destacat que de l'aforament total de 14.000 persones, també s'ha de restar els més de 275 periodistes acreditats per cobrir la inauguració i dels 800 voluntaris, situats a preferent.L'alcalde i president del comitè organitzador de l'esdeveniment esportiu titlla de "ximpleries" tot el que s'està dient al voltant de les entrades. Com va explicar ahir aJavier Villamayor, conseller comissionat dels Jocs Mediterranis no es podien vendre més de sis entrades per targeta i per acte, per tant, segons el batlle, "era impossible fer grups, esbiaixar, dirigir, controlar orientar la venda d'entrades". El socialista ha "desmentit categòricament aquests extrems que s'estan dient en alguns llocs".Davant de les xifres presentades, "era impossible dirigir la venda, a excepció que hi hagués grups que les compressin de sis en sis però això és inevitable", ha expressat. Ballesteros ha recordat que aquest és el sistema de venda d'entrades que s'utilitza en grans esdeveniments i que és molt fiable per evitar la revenda. Per tot plegat, ha tornat a reiterar que "era literalment impossible dirigir la venda" i ha negat que es repartissin entrades gratuïtes. Villamayor va afirmar que "no hi va haver cap tipus de manipulació del sistema de venda d'entrades" . "És pràcticament impossible", va dir i va rebutjar la idea que s'hagin regalat entrades a col·lectius per motius polítics per evitar la xiulada a Felip VI. El mateix polític va dir que tota la polèmica generada al voltant de les entrades és "inversemblant".El socialista ha dit que "no m'agraden les xiulades" i que les rebutja de "manera clara i sense pal·liatius". Ballesteros considera que la llibertat d'expressió és una cosa però impedir o interferir en una cerimònia perquè es desenvolupi amb normalitat n'és una altra".L'alcalde ha recordat que durant el seu discurs en la inauguració des de l'escenari ubicat al centre del terreny de joc del Nou estadi, "jo vaig seguir parlant i presentat a la resta d'autoritats per minimitzar la xiulada" al president de la Generalitat. Aquest gest va ser percebut "per qui hi va voler entendre", ha etzibat.L'alcalde ha defensat que moltes entitats, sobiranistes i socials, es van quedar sense entrades perquè no en quedaven més de disponibles, "ja que hi ha un contracte amb una empresa -que és la que s'encarrega de la venda- que s'ha de complir". A tall d'exemple, ha destacat que alguns ajuntaments de la comarca es van quedar sense. "En cap cas es pot veure això com una orientació esbiaixada", ha sentenciat.Ballesteros ha negat que no hi ha hagut "cap conxorxa" ni cap tipus de distribució gratuïta d'entrades per a cap col·lectiu, "o algú es pensa que les gestions per fer venir el president Torra eren perquè hi hagués un incident?", ha expressat.L'alcalde de Tarragona es felicita per com es va desenvolupar la inauguració dels Jocs Mediterranis, ja que hi havien tres manifestacions convocades el mateix dia, la de Vox, l'ANC i Òmnium i la del CDR. També ha destacat que, sobre el contingut, "em va semblar perfecte". Sobre les crítiques rebudes per la manca de tarragonisme i de cultura catalana, ha recordat que va sonar l'himne nacional de Catalunya, també el toc de gralla i l'himne oficial dels Jocs Mediterrani és en català, com també la Fanfàrria. En batlle també ha recordat que el català és idioma oficial de l'esdeveniment esportiu i que dues terceres parts del seu discurs les va fer en català. També ha recordat que era obligatori que sonés l'himne espanyol.Ballesteros, visiblement molest per una pregunta sobre la presència de l'exèrcit en la inauguració i també per l'atracament del portaaeronaus Juan Carlos I el pròxim 29 de juny a Tarragona, ha dit que "és un problema la presència d'un paracaigudista que porti la bandera dels Jocs?". El socialista ha etzibat que ha rebut els braços oberts les propostes "de tothom qui ha volgut aportar coses als Jocs Mediterranis".

