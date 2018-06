La CUP reclama desobediència a Aragonès i que recapti els impostos vetats pel TC

L'oposició ha reclamat concreció en la política econòmica i pressupostària al vicepresident català, Pere Aragonès, que ha comparegut aquest dilluns al Parlament per detallar els objectius del seu departament. A nivell del procés, però, Cs i PP han criticat les adhesions al projecte de la República, PSC i els comuns han demanat que aprofiti els marcs de negociació multiltateral amb l'Estat, i la CUP ha reclamat que desobeeixi en l'àmbit econòmic."No hem vingut a fer autonomisme ni a gestionar una autonomia intervinguda", ha avisat la diputada de la CUP Maria Sirvent, que també ha deixat clar que els anticapitalistes no participaran "en un recanvi d'elits, una segona transició pactada per dalt ni un nou encaix a l'Estat, ni d'una República catalana que suposi reproducció dels mateixos interessos de classe en un altre marc institucional". Per això, ha preguntat a Aragonès si augmentarà els impostos a les rendes més altes i li ha demanat que desobeeixi l'Estat i, per tant, que apliqui la normativa suspesa i anul·lada en matèria fiscal o que tampoc compleixi els topalls de dèficit, deute i despesa fixats des de Madrid. "Seguiran treballant al dictat dels mercats financers? Les persones o els bancs?", ha demanat Sirvent.El vicepresident català ha considerat que hi ha un "marge estret" per fer canvis en l'IRPF i ja s'ha "esgota molt el marge" en la resta d'impostos, però ha avançat que "es faran modificacions fiscals". Quant als impostos impugnats, ha puntualitzat que "cada norma és un món i en algunes hi pot haver noves propostes i, en d'altres, debat amb l'Estat", sense concretar en cada cas com actuarà. I pel que fa al topall de dèficit, ha alertat que, en allò que ho sobrepassi, no estarà finançat. "Si m'ho financen, podem debatre si és oportú, però ha d'estar finançat i adequadament, no amb interessos molt elevats", ha subratllat, però ha afegit que prioritza les persones a la banca i, per això, impulsa una banca pública d'inversions i va impulsar la creació d'un impost a la banca. S'ha compromès també a encarregar des del Govern un "estudi sobre fiscalitat i gènere que incorpori diferents visions del feminisme".El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa s'ha desmarcat de la denúncia de la situació dels presos polítics, de qui afirma que no ho són, ja que, segons ha assegurat, van protagonitzar "un cop d'estat per privar la meitat dels catalans dels seus drets" i van protagonitzar "diverses il·legalitats". Així mateix, ha afirmat que els independentistes "s'han tret la careta de tota la seva ideologia supremacista i xenòfoba" i de "racisme rampant" i s'ha referit a un tuit que va marcar com a preferit Quim Torra sobre els barris dormitori de Tarragona, les declaracions que va fer fa uns anys Heribert Barrera o un antic article d'Oriol Junqueras sobre l'ADN dels catalans. En tot cas, ha titllat l'Oficina de Drets Civils i Polítics d'"un xiringuito més" per tal que "més gent visqui a costa del procés".Una intervenció que ha lamentat Aragonès. "Si hem de parlar, la millor manera és respectar-nos", ha demanat, i ha insistit: "No podríem ser supremacistes, xenòfobs i racistes respecte el que representa Espanya, perquè ho seríem amb nosaltres mateixos". El vicepresident ha afirmat que els liberals "agafen l'anècdota i ho eleven a categoria, i redueixen les categories a nivell d'anècdotes" i, per justificar les seves afirmacions, es remunten dècades enrere: "Començar a parlar ara d'Heribert Barrera em sorprèn". Ha avisat també que "l'immobilisme és un fre al desenvolupament econòmic a llarg termini" i ha negat que el procés hagi afectat negativament l'economia.La diputada del PSC Alícia Romero ha agraït la mà estesa per assolir grans consensos, però ha reclamat que "el diàleg sigui real". A nivell pressupostari, ha demanat que faci una proposta "progressista, que posi les bases per acabar les desigualtats i que posi les bases d'un model de l'economia basat en la recerca i la innovació". Els socialistes també s'han situat al costat del Govern pel que fa al diàleg amb l'Estat, on afirma que "han canviat moltes coses" i ha prioritzat treballar per millorar el finançament autonòmic, el traspàs de competències, les impugnacions de lleis al Tribunal Constitucional, les infraestructures, la reestructuració del deute del FLA o els topalls de dèficit. Li ha preguntat també si assistirà en la propera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).Aragonès li ha replicat que treballarà "per uns pressupostos que podran ser aprovats per àmplia majoria per aquest Parlament". Ha admès que primer els hauran de negociar internament al Govern, però també ha assenyalat que depèn del govern espanyol, si canvia qüestions com el sostre de dèficit o si paga els deutes pendents a la Generalitat, que ha xifrat en 6.000 milions. "Depèn de la unilateral de l'Estat", ha etzibat i, respecte si anirà a les reunions del CPFF, ha avançat que dependrà de la nova ministra d'Hisenda: "Faltarà veure si [María Jesús] Montero és diferent de [Cristóbal] Montoro". En tot cas, ha defensat que la relació sigui bilateral, ja que el ministeri té majoria de vots al CPFF, però ha avançat que té previst reunir-se amb Montero i amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño, després de la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra per abordar els temes pendents.El diputat de Catalunya en Comú-Podem David Cid ha critica que Aragonès "ha parlat relativament poc de desigualtat", la qual critica que ha crescut a Catalunya. El parlamentari dels comuns ha preguntat també com afectarà a nivell pressupostari el retorn a la gestió pública de l'ATLL i, tot i mostrar-se decebut pel fet que Pedro Sánchez no situï el nou finançament fins al 2020, com a mínim, també rebutja que la Generalitat cregui que negociar-ne un de nou és tornar al passat. Per això, ha demanat que el vicepresident català vagi a la reunió del CPFF "per teixir aliances amb la resta de comunitats com el País Valencià i les Illes Balears" o per canviar les condicions del FLA. Igualment, ha demanat concrecions a nivell impositiu i ha preguntat si modificarà l'impost de successions, quina fiscalitat ambiental proposa o si voldrà introduir elements de fiscalitat de gènere.Aragonès ha replicat que el que considera un "retorn al passat és que la qüestió de la relació entre Catalunya i l'Estat s'hagi de resoldre amb una negociació amb l'Estat", ja que el nucli del conflicte és "una qüestió de sobirania" i, per tant, de dret a l'autodeterminació. En tot cas, s'ha mostrat obert a donar un suport polític a una eventual derogació de la reforma laboral per part del govern espanyol i a afrontar alguns canvis fiscals, com incloure-hi la perspectiva de gènere. Quant a l'afectació del retorn a la gestió pública de l'ATLL, ha avançat que el Govern ho està estudiant i dependrà també de la negociació amb l'empresa concessionària, però ha garantit que es podrà pagar.El diputat del PP Santi Rodríguez ha tret càrrega sobiranista als objectius del departament i ha avisat Aragonès que "continuarà fent uns pressupostos autonòmics, la realitat és la que és". Igualment, afirma que els últims pressupostos de Junqueras "són els menys socials entre els pressupostos de les comunitats espanyoles", així com denuncia que els catalans són els que paguen "més impostos i més alts del conjunt de les comunitats espanyoles". Ha retret igualment que no hagi tractat qüestions com el deute, el FLA o el model de finançament."La realitat és la que és, però la volem canviar", ha replicat Aragonès, que ha avisat que, si incrementés encara més la despesa en polítiques socials, hauria de retallar-la en inversions o seguretat. Tot i això, sí que ha retret que el que s'ha assolit és "la inversió més baixa en inversions a Catalunya, en els pressupostos de PP i Cs", segons ha lamentat la Cambra de Comerç.El diputat d'ERC Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda durant la legislatura anterior, ha avalat els objectius de reduir el deute i el dèficit: "És una obligació perquè, com a país, sabem que reduir la dependència del FLA i d'un sistema financer allunyat dels interessos d'aquest país és prioritari". Si no es fa això, ha afirmat, "les decisions les acaben pagant les futures generacions, que faran front als deutes". En tot cas, s'ha mostrat més partidari de "fer créixer ingressos a través de noves figures fiscals que aplicar retallades", així com de lluitar contra el frau fiscal o "reduir impostos a les rendes més baixes i incrementar-lo moderadament en les més altes".També li ha donat suport el diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases, que ha aplaudit que Aragonès hagi dibuixat un "projecte polític a curt termini sense oblidar l'objectiu republicà" i ha compartit l'aposta pel diàleg i la negociació, també per reclamar els deutes pendents de l'Estat: "Fins al darrer segon, cal reclamar per la via política allò que es és just". També ha aplaudit que es continuï desplegant l'Agència Triubtària de Catalunya, que s'aposti pel foment de la contractació amb finalitats socials o que es reforci l'Institut Català de Finances per reconvertir-lo en un veritable banc públic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)