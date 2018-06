VÍDEO «Misteriosament feliç», la nova cançó de Marc Parrot

Marc Parrot té a punt nou disc. Es dirà Refugi, sortirà al setembre i aquest dilluns ha presentat el seu primer videoclip en forma d'avançament, Misteriosament feliç. Inspirada en el títol d'un llibre del poeta Joan Margarit, la cançó fa referència a la capacitat que tenim de ser feliços sense cap motiu aparent.La cançó s’ha enregistrat amb la col·laboració dels Blaumut que l’han acompanyat amb la instrumentació i els cors i hi han afegit els seus arranjaments de corda. El videoclip és protagonitzat pel mateix Marc Parrot, i ha estat dirigit i realitzat per Jana Manich i Miki Martínez juntament amb l’equip de la productora La Mosca de la Tele.El rodatge ha estat realitzat en diverses localitzacions (Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Granera i el Montseny) i aprofitant noves tècniques de captació d’imatges com les que ofereixen els drons.

