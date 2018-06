Ponsatí carrega contra el PDECat i ERC per manca d'unitat

La consellera a l'exili Clara Ponsatí ha criticat aquest dilluns el PDeCAT i ERC perquè considera que "estan molt ocupats a mantenir les seves posicions i a lluitar pels seus espais, les seves fronteres, i les seves nòmines". En una entrevista a Eldiario.es, ha lamentat que els partits independentistes "no comparteixen cap estratègia i de vegades ni objectius", per la qual cosa aposta per les iniciatives que abandonin aquesta divisió, com les primàries unitàries de l'independentisme que proposa el filòsof Jordi Graupera per a les eleccions municipals.Ponsatí ha destacat que en el moviment social de l'independentisme no hi ha problemes d'unitat, però que "no té una traducció institucional" per les divisions entre els partits."A nivell de base és una altra cosa, és un moviment molt transversal, en què no hi ha una ideologia definida, i per això no té problemes d'unitat. Però l'1 d'octubre, el moviment de bases generat llavors, no té una traducció institucional", ha recriminat."Patim una derrota"L'exconsellera ha reconegut que el Govern no va saber actuar després del referèndum de l'1-O: "Evidentment l'independentisme no està derrotat com a independentisme, però la batalla de després de l'1 d'octubre la vam jugar malament i la vam perdre"."Penso que no vam jugar bé les cartes que teníem en el moment en què el món ens mirava atent i amb simpatia, que van ser els dies 1 i 2 d'octubre", ha admès, i ha assegurat que, després de no haver sabut aprofitar aquell moment, el Govern hauria d'haver convocat eleccions i assumir responsabilitats.Per això, considera que l'independentisme va patir "una derrota", encara que creu que les eleccions del 21 de desembre van suposar una gran victòria.Ponsatí ha defensat que el Parlament hauria d'haver investit Carles Puigdemont, malgrat les conseqüències que podria haver tingut: "En el moment en què es paralitza la reelecció del president Puigdemont ja no hi ha res a fer, l'onada arriba fins aquell dia. A partir d'aquí, efectivament, cal tornar a començar".Creu que aquesta investidura s'hauria d'haver fet malgrat les conseqüències penals que podrien haver rebut els membres de la Mesa de la Cambra, atès que "quanta més gent hi hagi a l'exili millor" perquè tindrien més visibilitat.Ha explicat que va decidir renunciar a tornar a ser consellera quan va veure que no s'investiria Puigdemont i ha afirmat que "tota la història de la restitució dels consellers, amb tot el respecte, ha tingut moments propers a la caricatura".En aquest debat de restituir els consellers destituïts pel 155 hi veia desitjos personals i interessos partidistes, i ella va preferir no participar-hi: "Hi ha un límit del ridícul que jo puc fer per Catalunya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)