Iglesias es reuneix amb Torra i sosté que Sánchez facilitarà l'acostament dels presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut aquest dilluns el líder de Podem, Pablo Iglesias, en la primera reunió oficial que manté amb un alt responsable polític estatal. Té previst abordar-hi el nou escenari a Madrid - amb Pedro Sánchez a la Moncloa , on hi desfila avui mateix el lehendakari Íñigo Urkullu- i la situació judicial de la cúpula del procés. Iglesias és l'únic dirigent estatal d'alt nivell que ha criticat la situació dels presos polítics i que aposta per un referèndum com a via per sortir del conflicte, i aquest matí ha indicat que li "consta" que el líder del PSOE facilitarà l'acostament dels presos, per bé que no ha concretat la data.Torra li ha regalat una sèrie de litografies limitades que ha fet l'artista barceloní Jesús Galdón i que representa la placa que va posar la Generalitat l'any passat al mur dels estats del camp de concentració nazi de Mauthausen. Hi ha les empremtes dactilars de Neus Català, d'un nen i de l'artista, que en aquest cas actua com a "mediador", segons han puntualitzat des de l'equip del president de la Generalitat. El líder de Podem li ha portat el llibre Qué pasa en Catalunya , de Manuel Chaves Nogales.La cita amb el líder de Podem arriba dues setmanes abans que Torra es desplaci a Madrid per reunir-se amb Sánchez. En aquesta trobada, el president de la Generalitat hi plantejarà el dret a l'autodeterminació -que, després de l'1-O, torna a estar al centre dels discursos dels principals dirigents governamentals- i la situació dels presos. El president del govern espanyol s'ha posicionat a favor de l'acostament en el moment que s'acabi la instrucció del procés judicial Torra i Sánchez van coincidir per primera vegada divendres passat en la inauguració dels Jocs Mediterranis. A la filera d'autoritats hi havia, també, el rei Felip VI, a qui el president de la Generalitat va entregar un llibre de Jordi Borràs - Dies que passaran anys - i l'informe del Síndic de Greuges sobre la violència policial de l'1-O. En tot cas, però, les relacions entre la monarquia i la Generalitat seran minses en els propers mesos : ni Torra ni els consellers acudiran a cap acte organitzat per la Casa Reial, que no serà convidada als esdeveniments organitzats per l'executiu català.

