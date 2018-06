L'ampliació de la nova xarxa de bus de Barcelona arrenca entre queixes veïnals

Adrià Gomila i Enric Cañas (TMB) a una parada de plaça Catalunya. Foto: Jordi Bes

Els principals canvis a la xarxa de bus d'aquest juny - D50 (Paral·lel - Ciutat Meridiana): línies de referència 24 (es modifica, perdent el tram entre el Paral·lel i Pl. Catalunya) i 50 i 51 (s'eliminen). Una part de la 50 es converteix en el nou 52 (Collblanc - Pl. Catalunya).



- V9 (Poble-sec - Sarrià): línies de referència 41 i 66 (se suprimeixen).



- V33 (Fòrum/Campus Besòs - Santa Coloma): línies de referència 42 i 143 (queden substituïdes)



- També es canvia la línia 60 (Besòs Verneda - Av. d'Esplugues) amb un nou traçat per Via Trajana i el carrer Santander. Deixa de passar pel carrer Extremadura i pel Balmes de Sant Adrià.

Barcelona ja disposa de tres línies més de la nova xarxa de bus a ple rendiment. Es tracta de la D50 (Paral·lel-Ciutat Meridiana), la V9 (Poble-sec-Sarrià) i la V33 (Fòrum/Campus Besòs-Santa Coloma) . Segons el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas, l'estrena s'ha fet "amb normalitat". Hi ha ajudat que el trànsit ha estat fluid aquest dilluns, el primer laborable amb el curs escolar ja acabat, però les modificacions no convencen als veïns de diversos barris de la capital catalana i han generat algunes mobilitzacions. Davant d'aquest fet, l'Ajuntament s'ha mostrat obert a introduir "canvis".Les noves línies han arribat acompanyades de l'eliminació de sis de les existents (41, 42, 50, 51, 66 i 143), la modificació de tres (24, 60 i la B23) i la creació dels nous 52 (Pl. Catalunya-Collblanc) i B21 a Sant Adrià de Besòs. Al Carmel s'han queixat que el 24 ha perdut el tram entre el Paral·lel i plaça de Catalunya, i temen que això el converteixi encara més en un bus per a turistes que van al Park Güell. A Sant Antoni rebutgen la supressió del 41, i han presentat més de 4.000 firmes a l'Ajuntament perquè recapaciti , i a les Tres Torres, tampoc n'estan satisfets, i s'han manifestat a primera hora. Es queixen que el nou V9 que el substitueix passa per carrers estrets i ha implicat treure aparcaments.A la plaça Catalunya és un dels indrets on s'han evidenciat més les queixes, i han arribat fins al mateix Cañas i el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià Gomila. Mentre atenien els periodistes per valorar les primeres hores de les noves línies, els han abordat dos veïns de Can Baró per queixar-se de l'escurçament del 24. Ara qui vulgui arribar al Paral·lel des d'alguns barris de muntanya per anar al metge al CUAP Manso, per exemple, ha de canviar de bus a la plaça i agafar el D50. "No és que la xarxa funcioni, sinó que al veí li funcioni la xarxa", ha afirmat José Luis Petreñas, un activista veïnal de Can Baró."Estem oberts a introduir canvis", ha asseverat Gomila. El responsable municipal de mobilitat ha subratllat que totes les línies tenen l'avantatge que "tenen cert joc per a la flexibilitat". En el cas del canvi que ara cal fer entre el 24 i el D50, ha defensat que "funciona correctament", però si veuen en els pròxims dies que hi ha molta gent que ha de fer el canvi de bus, es plantejarien tornar a estendre el recorregut del 24 o alguna altra mesura, sense que ho hagi detallat. "Si cal, prendríem les mesures oportunes", ha indicat.En el cas del V9 i les queixes a les Tres Torres, ha recordat que la intenció de l'Ajuntament és que es faci servir més el transport públic en aquest barri del districte de Sarrià. Ha reivindicat que s'hi han fet alguns canvis per adaptar els carrers perquè passi el bus, com un carril bici, i se'n faran més durant l'estiu pel que fa a l'aparcament, l'ampliació de voreres i la instal·lació de semàfors. Ha avançat que pròximament es guanyaran places d'àrea verda d'aparcament.Gomila ha ressaltat que el desplegament de la nova xarxa de bus ha tornat a comptar amb u procés participatiu previ, i que ja ha suposat introduir alguns canvis, però els veïns es mostren crítics. "La participació és nul·la", ha criticat Teresa Báguena, també de Can Baró, i ha lamentat que quan l'Ajuntament els va reunir a una taula, "ja ho portaven tot fet". Ha recordat que els veïns agafaven el 24 en sentit muntanya a la ronda de Sant Antoni per assegurar-se un lloc perquè hi ha molts turistes que van al Park Güell. Petreñas ha defensat que hauria de crear-se un bus llançadora per anar al parc només per als visitants.Les tres línies de la nova xarxa de bus que es posen en marxa aquest juny s'afegeixen a les 20 en funcionament, que ja registren 369.000 validacions diàries. Són la D20, H6, H12, V7 i V21 (posades en marxa l'octubre del 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre del 2013); H14, V15 i V27 (setembre del 2014); H4, V11, V13 (febrer del 2016) i D40, V5, V29 i V31 (novembre del 2017). Amb les tres línies s'arribaran als 390.000 viatgers al dia, i ja suposaran gairebé el 53% dels usuaris que registren els autobusos de TMB.A la tardor s'implantaran cinc línies més i completaran el desplegament de la nova xarxa de bus. Seran l'H2 (Av. d'Esplugues-Trinitat Nova), V1 (Districte Granvia l'Hospitalet-Av. d'Esplugues), V19 (Barceloneta-Pl. Alfons Comín), V23 (Nova Icària-Can Marcet) i V25 (Poblenou-Horta). D'aquesta manera, l'autobús de la capital catalana quedarà configurat amb 98 línies: 28 de la nova xarxa, 43 convencionals o complementàries i 27 de proximitat i bus de barri. Encara resta pendent millorar les freqüències del cap de setmana, i per ara el govern d'Ada Colau rebutja crear un nou bus que enllaci tota l'avinguda Diagonal des dels extrems. La seva aposta segueix sent pel tramvia encara que el ple l'hagi rebutjat

