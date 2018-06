La Generalitat promou la formació LGBTI amb 43 punts d'atenció al territori

Chakir El Homrani, durant la roda de premsa Foto: Janira Planes

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani i la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, han fet balanç aquest dilluns sobre el desplegament de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI. Aquesta xarxa compta amb 43 serveis arreu del territori, adreçats a les persones LGBTI i les famílies que necessitin qualsevol tipus d’informació, assessorament o acompanyament.El Homrani assegura que “el desplegament de la Xarxa SAI, la primera a Europa d’aquestes característiques, és un exemple de l’aposta del departament per gestionar la diversitat i una oportunitat immensa per construir una societat de tothom i per a tothom”. El conseller ha afegit que la diversitat té moltes formes com per exemple les funcionals, familiars, d’orígens i també la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere. Per aquest motiu, creu que és important seguir sumant esforços amb el món local, on la xarxa "s’ha consolidat com un referent en matèria LGBTI”.Per la seva part, Mata ha assegurat que “la diversitat és una realitat existent silenciada a l’estat espanyol” i ha remarcat que aquesta "és un valor de societat”. Per aquest motiu, assegura que cal que hi hagi un compromís com a país per “garantir l’empoderament i l’orgull de les persones LGTBI”.Les polítiques de la Direcció General d’Igualtat en l’àmbit local han destinat, mitjançant el contracte programa amb el món local, 350.000 euros en matèria LGTBI, tant en el desplegament de la Xarxa SAI com en formació a més de 4.300 funcionaris d’ens locals i més de 151 cursos de la matèria. Mata també ha volgut destacar el paper dels sindicats, “que estan fent una aposta forta per la formació en matèria LGTBI”.El Homrani ha remarcat el compromís de la Generalitat i els organismes locals en “la lluita contra la discriminació dels col·lectius LGBTI”. Mata ha mencionat també que “no és el mateix ser una dona trans al barri de Gràcia que a l’Alt Empordà, per això és important garantir que qualsevol lloc del territori pugui gaudir de la igualtat de drets i reconeixement de les persones LGBTI”. De moment hi ha 43 SAI oberts arreu del territori, però l’objectiu és el de comptar -el 2020- amb un SAI per cada 20.000 habitants.Pel que fa a les consultes rebudes als SAI, l’any passat se'n van atendre més de 400. L’àmbit sociocomunitari va ser el més atès, amb el 34% de les consultes, seguit del sanitari (19%), l’educatiu (16%), el laboral (8%), el vinculat amb l’administració pública (5%) i el familiar (4%). En els últims 3 anys també s’ha promogut el canvi de nom de 431 targetes sanitàries.

