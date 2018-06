VÍDEO Corredisses, preguntes i busos plens: així ha estat el primer dia de tall dels FGC a Sabadell

Rius de gent cap als busos de Sabadell. Foto: Albert Segura

Usuaris baixant a l'estació de Can Feu - Gràcia dels FGC a Sabadell. Foto: Albert Segura

Usuaris a l'estació dels FGC a Sant Quirze del Vallès. Foto: NS / Cedida

Corredisses pel carrer, moltes preguntes als informadors i autobusos plens. Aquesta ha estat la dinàmica del primer matí de tall del servei dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell , tot plegat per donar resposta a una reivindicació veïnal: soterrar les vies que separen els barris de Gràcia i Can Feu. El tren segueix funcionant dins de la ciutat amb regularitat, cosa que el converteix en un metro pròpiament dit, però obliga a què tot aquell qui vulgui seguir el trajecte en direcció a Barcelona hagi d'agafar un bus llançadora a Can Feu - Gràcia.Un total de vuit busos es troben en servei per cobrir la distància que separa Sabadell i Sant Quirze, dels quals cinc s'han situat a la parada corresponent a Can Feu - Gràcia. En hora punta, a primera hora del matí, els usuaris han baixat a riuades des del nord de la ciutat, omplint ràpidament els busos que hi havia esperant a la plaça Jean Piaget. Aquest és el punt on els busos carreguen els passatgers que arriben de Sabadell i els duen fins a Sant Quirze, on voregen l'Alcampo fins arribar a l'alçada de l'estació, per després desfer el camí fins Sabadell."No ens podríeu deixar més a prop?", retreia una usuària al conductor del bus. De fet, la distància que separa el punt de baixada des del bus fins l'estació es troba a escassos 100 metres, i en tot el recorregut hi ha informadors, des de la sortida del bus fins l'arribada a l'estació, on s'explica detalladament el recorregut que cal fer.El plantejament inicial era fer parar els busos a la Rambla Ibèria, però donat que es tracta d'una via que pot anar molt carregada en determinades hores, es va optar per canviar el lloc de càrrega i descàrrega fins la plaça Jean Piaget. "Sabem que no és el mateix agafar el tren i plantar-se en un moment a Sant Quirze que fer-ho amb bus, amb semàfors i trànsit, que és més lent, però la gent s'haurà d'acostumar a que si ha d'arribar a lloc a una hora concreta caldrà sortir uns 20 minuts abans del que és habitual", explica el regidor d'Espai Públic, Xavier Guerrero, que destaca que no s'han registrat incidències matinals.A FGC, s'ha optat per anul·lar els torns de validació de sortida, de manera que els usuaris poden sortir sense picar el bitllet i agilitar, així, l'evacuació de l'estació. A Sant Quirze, però, s'han donat situacions de corredisses, donat que en arribar a l'estació el tren ja és esperant. Tot i això, l'horari es respecta, de manera que no cal patir si es veu el comboi aturat a l'andana.La situació es mantindrà fins la Diada, quan les obres per cobrir les vies hauran culminat, moment en què es restituirà el servei de tren habitual, aquest cop sense cap tram de rail ni catenària al descobert fins que no se surti de Sabadell.

