La Fiscalia demana mantenir el processament de Trapero per sedició i grup criminal

La Fiscalia demana mantenir el processament ser sedició i grup criminal a l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, així com els delictes pels quals s'acusa els excaps polítics del cos policial César Puig i Pere Soler, i la intendent Teresa Laplana, pels fets del 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d'Economia i la jornada del referèndum de l'1 d'octubre . Ho ha afirmat en la revisió dels delictes que s'ha realitzat aquest dilluns a l'Audiència, on el tribunal ha valorat els recursos presentats pels acusats.Segons la Fiscalia, hi ha "indicis més que suficients" per mantenir els processaments i no atendre les peticions de les defenses. Per la seva banda, però, l'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, afirma que no hi va haver "connivència" dels Mossos, i que existeixen anotacions de reunions on s'acorda que els Mossos "obeiran sempre l'autoritat judicial".La magistrada de l'Audiència que instrueix el cas, Carmen Lamela, ja va desestimar anteriorment els recursos de reforma interposats contra l'ordre de processament del passat 4 d'abril. Llavors, Trapero rebutjava haver posat el cos policial al servei del procés independentista i negava qualsevol connivència amb el pla sobiranista. No obstant això, la magistrada no va donar per vàlids els seus arguments i va confirmar el processament. Trapero està processat per dos delictes de sedició i un d'organització criminal pels fets ocorreguts el 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d'Economia, i la jornada del referèndum independentista de l'1 d'octubre. Puig i Soler per organització criminal i un únic delicte de sedició, per l'1 d'octubre, mentre que a Laplana la jutge li atribueix un sol delicte de sedició en relació amb els incidents del 20 i 21 de setembre.

