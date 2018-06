El nou programa d'Alfons Arús: un «humorning show» centrat en l'actualitat

El vaixell d'Alfons Arús ja ha deixat el port de 8tv i desembarcarà a La Sexta (Atresmedia) properament. Després de convertir l'Arucitys en un dels programes més veterans de la televisió catalana, amb 16 anys en antena i 3.378 emissions, va deixar la graella de la privada catalana el passat divendres.Mentre els espectadors paeixen el comiat, es van coneixent detalls de com serà el nou programa d'Arús. Segons ha avançat El Periódico , serà un magazín matinal de dilluns a divendres de 7.30 h. a 11.00 h. del matí. La recepta que utilitzarà portarà la seva marca, ja que, malgrat que es basarà en l'actualitat, no hi faltarà l'humor i l'entreteniment amb el qual ha acostumat els seus seguidors durant tots aquests anys.