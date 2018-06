Les obres d'ampliació de la C-58 descobreixen animals morts i abandonats i amiant

Un altre animal abandonat dins una gàbia d'un hort Foto: AAPB

L'estat en el que han quedat els horts després del pas de les màquines Foto: AAPB

Dos gossos trobats als horts Foto: AAPB



Un gat dins del perímetre delimitat per obres Foto: AAPB

Des de finals de 2017 i principis de 2018 s'estan fent tota mena d'actuacions a la C-58 , en el marc de les obres d'ampliació de la C-58 entre Terrassa i Badia del Vallès. En el tram entre Sabadell, des de Sant Pau, fins a Badia, es volen afegir dos carrils p er facilitar l'accés a l'AP-7/B-30 . En aquest ramal, de poc menys de dos quilòmetres, hi ha horts i casetes que s'han hagut de destruir per facilitar els treballs.Uns elements que han format part del paisatge de l'autopista del Vallès des de fa anys. L'entrada de maquinària en aquesta part ha descobert animals morts i abandonats, tot i que entitats animalistes com Amics dels Animals i les Plantes de Badia (AAPB) i Amics dels Animals de Cerdanyola del Vallès (ADAC) ja coneixen de la seva presència. "El 2 de maig es van aturar els treballs", expliquen ambdues organitzacions, per aquest fet. "Hem trobat, tant abandonats com morts, gallines, gossos i sobretot gats", precisa l'AAPB."Un dels gossos es va espantar i va sortir corrents i el van atropellar", relata i ho atribueix a les obres, ja que, com indica ADAC, "en la primera redacció del projecte no es contempla la possibilitat que en aquests horts hi hagi animals domèstics. Sí fauna i aus". Recorda que a Catalunya hi ha una normativa de protecció d'animals.El fet de ser terme municipal de Badia, el consistori va contractar el centre d'acollida Help Guau. Tal com detalla el Departament de Territori i Sostenibilitat, que actua en consonància amb l'administració local, es van recollir 21 gats.Un cop s'han recollit els felins, asseguren des d'AAPB, que s'han reprès les actuacions, cap a finals de maig, i "encara queden animals. Es poden veure". Però hi ha diversos problemes, "és una propietat privada i està senyalitzat com a zona d'obres" i l'entitat de Cerdanyola denuncia que "no tenen eines legals".Un altre dels motius que ha provocat detenir les actuacions ha estat la troballa d'amiant. Tot i que des de Territori no precisen la quantitat, garanteixen que s'ha contractat una empresa especialitzada per a la seva retirada. D'acord amb l'Ajuntament de Badia s'ha impulsat una comissió de seguiment.Des d'ADAC sostenen que aquest fet ha evidenciat que cal "regularitzar" els horts, perquè és un tema "de salut pública". Avisen que la destrucció dels horts, gairebé a tocar de la C-58, s'han desplaçat més amunt, a terrenys de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la qual cosa, afegeix una altra localitat en aquesta problemàtica, Cerdanyola.

