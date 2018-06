Quatre joves de Sitges creen una aplicació de contactes amb un polèmic botó

4 joves de #Sitges creen una aplicació de contactes amb un polèmic botó de sexe 😱💓https://t.co/Vz954SSZtY@FlirtexOfficial és aplicació x smartphone on els usuaris poden mostrar clarament i sense complexes, la seva intenció d’iniciar una relació basada exclusivament en el sexe pic.twitter.com/ozIYCiupnJ — VisitSitges (@VisitSitges) 20 de juny de 2018

Un grup de quatre joves de Sitges ha creat Flirtex , una aplicació per a smartphone que és notícia perquè planteja les relacions sexuals sense complexes. L’usuari pot descartar la persona si no l’interessa interactuar o donar-li un like (m’agrada) en cas que es vulgui iniciar una conversa.El més innovador de la nova xarxa de contactes és la tercera funcionalitat: un botó especial, anomenat sex, mitjançant el qual l’usuari expressa la cerca d’un interès merament físic. Aquest botó no està exempt de polèmica. Els qui descartin aquesta opció i no vulguin fer-ne ús, poden desactivar el botó en el seu perfil personal, de forma que deixa de ser visible per a la resta d’usuaris.L’aplicació es completa amb una guia de seguretat amb consells i bones pràctiques que hauran d’aplicar les persones usuàries de Flirtex. L'aplicació, totalment gratuïta i sense publicitat de tercers, actualment està disponible només per a Android.

