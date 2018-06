Un policia espanyol insulta una noia anglesa per parlar català en una comissaria

Es dirigeix en anglès a la persona del dept. d’estrangeria.

-Si no me habla en español no la atiendo.

La noia parla només anglès i català.

Ho prova en català.

-usted es una nacionalista de mierda!

La noia marxa plorant. Sense NIE — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 24 de juny de 2018

"Usted es una nacionalista de mierda". Aquesta va ser la resposta d'un agent de la policia espanyola a una noia anglesa que volia obtenir el NIE, però només sabia parlar anglès i català. Ho ha denunciat a través de Twitter la diputada del PDECat al Congrés Míriam Nogueras.Primer parla en anglès. La persona del departament d'estrangeria de la comissaria de la Policia Nacional li contesta: "Si no me habla en español no al atiendo". Ella no sap castellà, però parla el català i ho prova. És llavors quan el funcionari l'insulta i, sempre segons la versió de Nogueras, la noia marxa entre llàgrimes i sense el NIE.

