Els Mossos comencen a utilitzar les polèmiques pistoles elèctriques

Avui iniciem el patrullatge amb pistoles elèctriques i càmeres a la regió de Girona, un important pas per la Seguretat Ciutadana. Segueix la roda de premsa per aquest canal a les 11:00h pic.twitter.com/QT3ussso4O — Mossos (@mossos) 25 de juny de 2018

Els Mossos d'Esquadra han començat a incorporar des d'avui les polèmiques pistòles elèctriques Taser en comissaries de la regió de Girona, en concret, a Girona, Blanes i Figueres. Els aparells s'aniran estenent gradualment a la resta de demarcacions durant 2018: primer a Barcelona i després a Tarragona i Lleida.Les pistoles porten incorporades una càmera que garantirà el seu bon ús, segons fonts policials. Es tracta d'una "millora de la dotacio policial que permetrà donar una resposta adequada i proporcionada a algunes actuacions", diuen els Mossos al seu Twitter.Abans de la seva implantació, els agents dels Mossos han hagut de fer una formació per a l'ús de les pistoles, les càmeres de videovigilància i els desfibril·ladors, que també han de ser instal·lats en els vehicles.El Parlament de Catalunya va donar llum verda a les pistoles Taser el juliol de 2016 i la conselleria d'Interior va licitar a principis de 2017 el contracte per adquirir 134 dispositius conductors d'energia (DCE), nom tècnic d'aquestes armes, així com 134 càmeres per gravar aquestes intervencions, amb un pressupost de 771.331 euros.La portaveu del sindicat policial Sap-Fepol, Imma Viudes, ha destacat que les Taser garanteixen la integritat i la seguretat jurídica dels agents i els ciutadans, i ha subratllat que són una "eina intermèdia entre la defensa i l'arma de foc" que permet calibrar l'ús de la força.

