Gairebé el 80% dels catalans està en contra de l'empresonament dels líders independentistes

La majoria de la població catalana està en contra de la presó preventiva aplicada als líders independentistes. Tal com apunta una nova enquesta publicada aquest dilluns a La Vanguardia , el 77% dels catalans critica l'empresonament dels membres de l'anterior Govern i els líders de les entitats sobiranistes.Aquesta opinió és majoritària entre els votants de pràcticament tots els partits. En el si d'ERC, PDECat i la CUP, és el posicionament majoritari. És destacable el cas dels ciutadans que donen suport a Arrimadas: el 45% d'aquests asseguren que estan en contra de la presó preventiva. Pel que fa al PSC i els comuns, 8 de cada 10 també s'hi oposen.Així, la majoria de catalans també defensa que l'acostament dels presos a centre penitenciaris catalans fins que no quedin en llibertat i el 80% considera que, si el govern espanyol facilités aquest moviment, les relacions entre la Generalitat i l'Estat millorarien substancialment.El mateix sondeig també pregunta quina és la sortida favorita dels ciutadans catalans per posar punt i final al conflicte amb l'Estat. El que rep més suport, amb el vistiplau de bona part de l'independentisme, és la millora del finançament. Els unionistes també ho veuen amb bons ulls i, en total, acumula prop del 70% de suports. Més de la meitat dels catalans també defensa celebrar un referèndum d'independència amb plenes garanties.

