Estats Units nega el permís d'entrada a Javier Solana

Les dures normes d’immigració imposades per Donald Trump han complicat l’entrada als Estats Units. Fins i tot de personatges il·lustres.És el cas de Javier Solana, que va ser secretari general de l’OTAN i el representant de la Política Exterior i de Seguretat Europea. El polític espanyol ha vist com recentment se li denegava l’autorització electrònica per viatjar als Estats Units, on havia de donar una conferència. La raó, els seus viatges a Iran, un dels països inclosos en la llista negra de Trump, segons informa El País En principi, els espanyols no necessiten visat per fer viatges de menys de 90 dies als Estats Units, però això no garanteix la seva entrada, ja que poden ser rebutjats a la frontera. Per evitar sorpreses, s’aconsella obtenir una autorització electrònica de viatge abans de sortir, que garanteix que no hi hagi problemes a la duana.Solana no va superar aquest primer filtre. El sistema rebutja automàticament aquelles persones que hagin rebutjat recentment països com Iran, Irak, Síria, Sudan, Somàlia o Iemen.

