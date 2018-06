Mujica: «Vaig veure Felip VI com un príncep castellà»

José Mujica, expresident d'Urugai, ha criticat el discurs de Felip VI en el programa Els Quatre Gats de Ricard Ustrell. "El vaig veure com un príncep castellà" ha afirmat Mujica, en referència a la seva bel·ligerància. "Es pot viure en un mateix Estat amb nacions diferents" ha afirmat, "no existiria Xina ni l'Índia", sentencia.El polític uruguaià ha tingut bones paraules per Oriol Junqueras, a qui va conèixer. "Per alguns serà un heroi i per uns altres, un criminal" ha afirmat Mujica, que per ell "és un home interessant amb una manera singular de pensar". També ha valorat la definició de pres polític que considera que "és una cosa bruta, poc intel·ligent".

