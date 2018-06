Santi Vila: «Ara sabem que l'1-O és un mecanisme que no va servir de res»

Santi Vila, antic conseller del Govern de Carles Puigdemont, ha confessat en el programa Chester de Risto Mejide que "ara sabem que l'1-O és un mecanisme que no va servir de res" i no el tornaria a convocar. Vila ha afirmat que "es va sentir corresponsable", encara que retreu la "irrupció agressiva" de les forces policials, que considera "inaceptables en l'Espanya de 2018".L'exconseller d'Empresa i Coneixement ha admès "que van cometre un error" ja què el braç de Rajoy no es va donar a torçer. D'aquella votació, diu, es va extreure que "2 milions de persones volen trencar amb Espanya però que hi ha 2 milions més que no".Vila també ha retret a Felip VI "que li van faltar tres frases empàtiques en català" per solucionar el problema català. Afirma, en el marc del procés català, que "no es pot construir amb gent presa ni negant la realitat catalana". En un to irascible, Mejide ha arribat a afirmar que "els espectadors es mereixen saber quines persones han estat arquitectes i qui terroristes" al aixecar ponts.L'exconseller ha afirmat que "mai ha portat un llaç groc" en solidaritat amb els presos polítics. En el programa de Risto, Vila ha recordat la seva relació amb Carles Puigdemont, afirmant que "ja no ha tornat a parlar amb ell d'ençà que es va declarar la independència".Sobre l'empresonament dels consellers, ha admès que per la seva part "li van imposar una fiança en entrar a presó perquè des del primer moment es va prestar a declarar". En el marc de l'atemptat de Barcelona del passat 17 d'agost, Santi Vila ha afirmat que "Rajoy i Puigdemont van intercanviar telèfons".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)