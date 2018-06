VÍDEOS Aparatós accident entre un taxi i una autocaravana a Cerdanyola

Accident entre un taxi i una autocaravana a Cerdanyola. Foto: Pilar Lorrio

Una autocaravana i un taxi han protagonitzat un aparatós accident a la cruïlla entre la carretera de Barcelona i l'avinguda de Catalunya a Cerdanyola del Vallès. Ha calgut tallar el trànsit de les dues vies.Els fets han passat a les 17.00 hores a l'encreuament, quan l'autocaravana, que venia de Sabadell, i el taxi, que venia de Cerdanyola, han col·lidit en la intersecció. L'autocaravana ha perdut una roda en l'impacte i ha perdut el control, anant a parar cap a la vorera, on afortunadament no ha fet ferits.Agents de la Policia Local han intervingut per atendre els afectats i la resta de conductors, mentre que també s'hi ha desplaçat una unitat dels Bombers i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès els ferits al mateix llocs dels fets.

