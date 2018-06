Els FGC, tallats a Sabadell a partir d'aquest dilluns

Plànol del servei de bus substitutori. Foto: NS / Cedida

A partir d'aquest dilluns, 25 de juny, els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) quedaran tallats entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell . Això suposarà que el tren seguirà funcionant dins de la ciutat amb regularitat, cosa que el convertirà en un metro pròpiament dit, però obligarà a què tot aquell qui vulgui seguir el trajecte en direcció a Barcelona hagi d'agafar un bus llançadora a Can Feu - Gràcia.El servei de bus estarà operat per Transports Urbans de Sabadell (TUS), i facilitarà la connexió entre la "xarxa" de Sabadell amb la resta de la línia S2, que fins el dia 11 de Setembre, per la Diada, connectarà Barcelona Plaça Catalunya amb Sant Quirze del Vallès. Aquestes són les característiques del servei de bus:en hora punta circularà aquest volum de vehicles, si bé durant la resta del dia ho faran entre 3 i 5.els busos sortiràn de l'estació de Can Feu - Gràcia, des de la plaça d'Anselm Clavé amb la carretera de Molins de Rei. Girará pel carrer de Pau Claris per arribar a la Rambla Ibèria, creuar la plaça del Mil·lenari per vorejar el centre comercial Alcampo fins el passeig de la Bòbila, on es troba l'estació dels FGC de Sant Quirze. De tornada, seguirà per aquest passeig fins el carrer Croàcia, creuarà la plaça del Mil·lenari fins el carrer Viladomat fins arribar a la carretera de Molins de Rei. Des d'aquí s'arribarà fins la plaça d'Anselm Clavé de nou.la mateixa que els FGC tinguin en cada hora del dia o tipus de dia. Quan arribi un tren a Sant Quirze des de Barcelona o a Can Feu - Gràcia des del Parc del Nord, al cap de 5 minuts sortiran els autobusos.busos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, senyalitzats especialment.

