La xarxa carrega contra Pablo Casado per retocar una foto de la seva visita a Galícia

Agradezco a @FeijooGalicia que nos haya acompañado en este primer día de campaña, todo un referente a nivel personal como de partido e imprescindible en el futuro. Galicia es la cuna del @PPopular y el @ppdegalicia un ejemplo de partido unido, ilusionado y ganador. pic.twitter.com/dt0S5z1ubv — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 23 de junio de 2018

¿Qué pasa, que el hombre que estaba pidiendo os hacía fea la foto y lo habéis recortado?¿Y en Alsasua que harás?¿Recortarás el pueblo entero de la foto y pondrás tu silueta, Pablo? Sois unos miserables. pic.twitter.com/43cdlplP19 — AlOtroLadoDelMuro (@_ju1_) 24 de junio de 2018

Parecen los cuatro mosqueteros, van perdonándo la vida y llenándose las carteras, esperemos due no le hayan cogido al pobre hombre la suya, las nuestras ya las tienen. — DMY (@melgar_david) 24 de junio de 2018

Que pasa Pablito!

El súper máster guay te ha enseñado a hacer photoshop?

Vuelo y me reitero:

M I S E R A B L E !!!!!!! — Elisabeth (@ElisabethSolCar) 24 de junio de 2018

Molt pocs detalls s'escapen als ulls de la xarxa. Bé, dels usuaris, i si no que li diguin a Pablo Casado, candidat per a liderar el PP després que Mariano Rajoy hagués decidit fer un pas al costat després de la moció de censura del PSOE.El jove candidat, que ja va ser el protagonista de moltes notícies per un màster, ara ho torna a ser però per haver fet una piulada amb una foto que hauria estat retocada. Casado ha publicat un missatge agraint a Feijóo en la seva visita a Galícia per iniciar la campanya, que li hagi fet costat.Un usuari de Twitter li ha etzibat que era un "miserable" perquè havia tret de la imatge una persona que estava demanat almoina per on passava Casado, Feijóo i companyia. La xarxa no ha tingut pietat i ha carregat amb força contra el popular. Aquestes són algunes de les reaccions:

