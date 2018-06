Torra i Colau fan front comú per acollir els migrants que estan a la deriva al Mediterrani

Volem Acollir. No podem tenir mil persones a la deriva al Mediterrani. A Catalunya estem preparats per rebre com a mínim 1.800 refugiats. Obrim les portes davant d'aquest drama humanitari i demanem que Europa no miri cap a una altra banda.#VolemAcollir https://t.co/dkRXhMnoka — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de juny de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sumat a l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau per acollir els immigrants a la deriva del Mediterrani i assegura que Catalunya està preparada per rebre'ls.En un tuit, Torra ha assegurat que podran rebre "com a mínim" 1.800 persones i ha denunciat, juntament amb l'ONG Proactiva Open Arms, la situació que es viu a les aigües mediterrànies.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ofert Barcelona com a "port segur" per acollir el miler d'immigrants que, segons Open Arms, estan a la deriva i sense armilles salvavides en set embarcacions al Mediterrani. Colau ha denunciat a través de les xarxes socials que "Itàlia pretén deixar-les en mans de Líbia, on es tortura, viola i esclavitza".L'alcaldessa ha fet una crida al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la vicepresidenta Carmen Calvo perquè "ajudin Open Arms a salvar vides". L'ONG ha denunciat aquest diumenge que s'han ofert a Itàlia per salvar els migrants i que des de Roma els han respost que no els necessiten.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)