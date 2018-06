Troben mort el jove de 25 anys que va desaparèixer aquest dissabte a Énguera, al País Valencià

El jove de 25 anys amb síndrome de Down que ha desaparegut a Énguera, al País Valencià, ha estat trobat mort aquest diumenge al voltant de les 16.30 hores, segons ha informat a Europa Press el Centre d'Informació i Comunicació d'Urgències.Sergio, que passava el seu viatge de fi de curs en un càmping de la localitat, s'havia perdut a la zona del Teularet de la capital de la Canal de Navarrés aquest dissabte a la nit.Per a la seva recerca s'havia engegat un operatiu en el qual hi participaven mitjans aeris, brigades de rescat dels bombers, Guàrdia Civil i les policies locals d'Énguera i Moixent, així com efectius de Creu Roja.

