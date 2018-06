L'Ateneu Barcelonès retrà homenatge a l'escriptor Josep Maria Espinàs

L'escriptor Josep Maria Espinàs, de 91 anys, rebrà demà dilluns un homenatge per la seva llarga trajectòria a l'Ateneu Barcelonès. L'acte, que es realitzarà a les 19h de la tarda a la sala d'actes de l'edifici, estarà presidit per la consellera de Cultura, Laura Borràs.Acompanyant Espinàs hi seran els escriptors i professors, Xavier Antich i Xavier Pla, ambos de la Universitat de Girona. L'acte estarà moderat per Joan Maluquer, vicepresident primer de l'Ateneu.Els més de 90 llibres que ha escrit Espinàs, els milers d'articles i els seus exitosos reconeixements (Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya) seran introduccions per un home de paraules i lletres com l'escriptor.

Espinàs va ser un dels fundadors de la Nova Cançó, va dirigir la discogràfica Concèntric i ell mateix va gravar discs cantant cançons pròpies i versions de Brassens. A més a més, és l'autor del Cant del Barça (a ell no li agrada que se'n digui "himne", doncs és una paraula bel·licista).

Ha escrit, ha cantat, ha fet publicitat, ràdio i televisió. Espinàs pot presumir d'haver estat amic de grans escriptors com Camilo José Cela o Josep Pla. Espinàs, en definitiva, es mereix un homenatge.

