Mor un dofí avarat a una platja de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià

El.dofí ara inicialment viu pel que d'acord amb el protocol hem activat l'assistència veterinària externa (@crampress ) però ha mort abans que arribèssin, tal i com el seu estat dels preveure. @agentsruralscat han portat el dofí a #UAB on es farà demà la necròpsia pic.twitter.com/1onNcy2sGl — FaunaMarinaCat (@FaunaMarinaCat) 24 de junio de 2018

Un dofí llistat mascle ha avarat aquest diumenge a la platja del Serrallo de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, i ha estat custodiat pels Agents Rurals mentre esperaven l'arribada dels membres de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM). L'animal ha mort abans que ho fessin i ja ha estat traslladat a la UAB perquè demà li facin la necròpsia.Segons explica el CRAM, el dofí ratllat és el cetaci que més encalla a Catalunya. Les principals causes d'aquests fets són infeccions per morbilivirus pròpia de cetacis. La necròpsia permetrà conèixer el perquè de la seva mort.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)