El procés català rep el suport de Yo-Yo Ma, violoncel·lista reconegut mundialment

Quan Yo-Yo Ma parla dels catalans tot tocant una cançó catalana... (a partir de 0'45''). pic.twitter.com/xpJM9YGH6N — Joan-Lluís Lluís 🎗 (@Joanlluislluis) 23 de junio de 2018

Thank you Mr. @YoYo_Ma for your art and for your sensibility towards the catalan people. Many thanks. https://t.co/h0UhidlNcs — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de junio de 2018

El procés català suma una nova personalitat que li fa costat. Aquesta vegada és Yo-Yo Ma, el violoncel·lista mundialment reconegut per haver interpretat les Suites per violoncel de Johann Sebastian Bach. L'artista parla del procés, dels catalans i es mostra especialment sensible mentre clama per la llibertat de gran part de la societat catalana, ja que "volien ser lliures i no ho van poder ser perquè no podien prendre les seves decisions per si mateixos". Les paraules del músic estatunidenc ressonen mentre interpreta El cant dels ocells, de Pau Casals. El vídeo l'ha fet córrer per la xarxa l'escriptor Joan-Lluís Lluís.Aquest gest no ha passat desepercebut i Quim Torra, president de la Generalitat, li ha agraït a través d'una piulada en anglès la seva sensiblitat amb els catalans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)