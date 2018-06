Torra titlla «d'intolerables» les paraules de Cospedal relacionant ETA i l'independentisme

En la línia dels intolerables comentaris que rebem com a demòcrates. Tant el president @KRLS com jo només volem que es respecti el dret inalienable dels catalans a la seva lliure, pacífica i demòcratica autodeterminació. I ho aconseguirem # RepublicaCatalana https://t.co/9QDwglZnDd — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de juny de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha titllat aquest diumenge d'"intolerables" les paraules de María Dolores de Cospedal, que va relacionar ETA i l'independentisme. La candidata a la presidència del PP María Dolores de Cospedal va afirmar que "si ETA no va aconseguir acabar amb Espanya, no aconseguiran acabar amb ella ni Puigdemont ni Torra" Torra ho ha afirmat en una piulada a Twitter, després que Cospedal pronunciés aquestes dures declaracions contra l'independentisme, l'expresident a l'exili Carles Puigdemont i a l'actual president, a qui es va referir com "el Torra". La candidata va iniciar la seva campanya a liderar el Partit Popular a Barcelona , a la seu del partit a Catalunya, acompanyada de l'exministra Dolors Montserrat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)