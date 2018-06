ÀUDIO La pregunta d'una diputada de Cs després de fer-se un embolic davant la premsa

Cuando todo lo que tienes que decir sobre #LaManada es postureo, es normal que te salga este churro #L6Nmanada pic.twitter.com/RJMwtG7L9d — Subversivos_ (@subversivos_) 23 de junio de 2018

El cas de "la Manada" genera reaccions de tots els partits per condemnar, o no, les decisions judicials que l'envolten. Aquesta setmana, l'Audiència de Navarra va acordar la llibertat provisional de tots joves que formen part d'aquest grup i això va provocar la reacció, entre altres de Cs. L'encarregada de denunciar aquesta decisió va ser Patricia Reyes, portaveu de la formació taronja a la comissió d'Igualtat del Congrés,Reyes va comparèixer davant els mitjans de comunicació per mostrar el seu desacord amb els jutges però la seva postura no va quedar del tot clara, ja que es va fer un gran embolic a l'hora d'exposar els motius pels quals Cs ho rebutjava. Abans que la cosa s'acabés d'espatllar, va fer una pregunta als periodistes: "Puc començar una altra vegada?" perquè "crec que m'he embolicat i crec que és millor només dir una cosa". El compte de Twitter @subversivos_ recull aquesta compareixença, en les dues versions.

