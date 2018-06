​La Vella sorprèn amb el 3d9f i el 4d9f simultanis en una diada de Sant Joan històrica

El tradicional duel de les colles vallenques per Sant Joan ha deixat una exhibició d'alçada a la plaça del Blat. La Colla Vella, que ha descarregat tot el que ha intentat, s'ha anotat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el pilar, i uns inèdits 3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre simultanis, una fita que, fins ara, només havien assolit els Verds. Al seu torn, la Colla Joves ha arrencat amb el 3 de 9 amb folre i, en segona ronda, ha donat la sorpresa i ha plantat a plaça el 2 de 8 net. Els de la camisa vermella, però, no l'han pogut defensar en la recta final i la construcció ha quedat només carregada. En tercera ronda, la Joves s'ha reservat amb el 5 de 8. Per arrodonir la seva exhibició, que ha durat un parell d'hores i ha mostrat un bon ritme, ambdues colles han apostat pel pilar de 7 amb folre. Només la Vella, però, l'ha aconseguit descarregar i arrodonir una actuació històrica per Sant Joan.La Colla Vella ha obert plaça amb un castell de gamma extra, el 5 de 9 amb folre, que enguany ja havia descarregat una vegada, a la Selva del Camp. La construcció s'ha hagut de treballar una mica, però finalment els del Portal Nou l'han pogut descarregar i la plaça ha viscut la primera celebració de la diada. Al seu torn, la Colla Joves ha sortit amb el 3 de 9 amb folre, un castell que anit, en les Completes va quedar en intent, però que aquest diumenge han pogut portar fins al final.En segona ronda, la Vella ha sortit disposada a anotar-se el primer 4 de 9 amb el pilar de l'any. Els terços i quarts han patit, però el pilar ha aguantat els nervis i s'ha pogut descarregar. Aquesta fita ha desfermat l'alegria dels castellers, que han fet retronar la plaça amb els crits de "Oe, colla vella, oe!" i "La culpa és de la Vella". La sorpresa, però, ha arribat de la mà dels diables vermells, que han decidit intentar el 2 de 8 net més matiner. La Joves l'ha aconseguit coronar, però el castell ha fet llenya després d'una sotragada quan el pom de dalt ja havia iniciat la descarregada.En tercera ronda, la Vella ha donat un cop d'efecte portant a plaça, per primer cop, el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre simultanis, una gesta que fins ara només figurava en l'historial dels Castellers de Vilafranca. L'aposta rosada ha acabat de forma immillorable, malgrat que el quatre ha calgut treballar-lo una mica. La descarregada de les dues construccions ha fet esclatar d'eufòria els castellers i el públic que s'aplegaven al quilòmetre zero del món casteller. Després d'haver fet llenya amb el 2 de 8 sense folre, la Joves ha preferit assegurar amb el 5 de 8. Els vermells han controlat la construcció i se l'han anotat sense complicacions, amb el desig que aquest cinc pugui pujar un pis més en les properes exhibicions.Finalment, ambdues colles vallenques han apostat pel pilar de 7 amb folre per posar el punt final a la diada de Sant Joan. La Vella ha culminat la construcció amb força comoditat i ha pogut arrodonir una diada per emmarcar. En canvi, la Joves ha viscut un final agredolç amb la caiguda del seu pilar, que només ha pogut carregar. Els pilars de 5 han donat per tancada una diada molt àgil -que no ha arribat a les dues hores- i amb menys calor que altres anys, però amb un marcat to reivindicatiu per reclamar la llibertat dels "presos polítics i exiliats".

