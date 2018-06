​Primera denúncia del PP a la televisió valenciana À Punt en només quinze dies d'emissions

El Grup Parlamentari Popular (GPP) ha interposat una denúncia contra À Punt després de l'emissió de dues notícies errònies que tenen relació amb el partit i que "danyen greument la seva imatge", davant l'absència d'una rectificació "d'acord a la notícia emesa" per part de l'ens. En concret, es refereixen a una notícia sobre la petició de Les Corts perquè l'AP-7 fos gratuïta i a una altra sobre la votació de la llei de reobertura de l'ens el 2015.Els populars han presentat una demanda d'exercici de dret de rectificació contra Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (À Punt) per exigir responsabilitats, tal com han comunicat. El president del GPP, Jorge Bellver, ha dit que À Punt "va divulgar una informació errònia" relativa a la gratuïtat de l'AP-7 en la qual s'afirmava que "tots els Partits a Les Corts excepte el PP han demanat que segueixi gratuïta a partir del 2020", fet que, segons la seva opinió, "no és cert".Un altre dels "greus errors" denunciats pel PP té a veure amb una altra informació relativa a la Llei aprovada el 2015 per a la recuperació del servei públic de ràdio i televisió autonòmiques, en assenyalar que la mateixa es va aprovar "amb el vot a favor de PSPV, Compromís i Podem, les abstencions de Ciutadans i el vot en contra del PP". El PP, segons Bellver, es va abstenir.Segons els populars, la divulgació per part del mitjà de comunicació d'aquestes notícies errònies i la manca de divulgació de la rectificació remesa, "danyen greument la imatge del PP". Per això, l'han instat a "difondre íntegrament la rectificació amb els seus propis termes, amb rellevància semblant a la que se li va donar a la notícia errònia, sense comentaris ni postil·les".

