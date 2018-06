Sánchez insta a resoldre el conflicte català en l'àmbit polític i no en el judicial

El president Sánchez ha tornat a posar sobre la taula les resolucions de les lleis catalanes tombades pel Tribunal Constitucional. "Des de l'any 2011 que no es reuneix la comissió bilateral, que pot servir per reduir els conflictes amb recursos al TC, o agilitar qüestions com les infraestructures i les inversions" ha assenyalat. El president espanyol ha relativitzat la nova polèmica entre el Govern i la Casa Reial. "La Casa Reial va encertar quan va plantejar que tot el que té a veure amb la política han de ser el govern central i el president qui hagin de marcar les línies", ha volgut deixar clar Sánchez. "El president Torra sap perfectament que amb qui ha de dialogar per normalitzar aquestes relacions és amb el president del govern. Nosaltres ho farem".