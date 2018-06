Buch manté oberta la porta a Trapero

Josep Lluís Trapero podria tornar a desenvolupar les seves antigues tasques com a cap dels Mossos quan es resolgui el procés judicial. Així ho ha assegurat el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, aquest diumenge en roda de premsa. Ha afirmat que Trapero "tindrà l'espai que se li guarda en el cos dels Mossos com major" o una altra ubicació que ell decideixi i cregui més adequada.



Buch ha explicat que espera que el procés judicial "acabi en res" i ha assenyalat que tenen tota la confiança que farà la feina de forma professional i escrupolosament. Tot i això, ha optat per no pronunciar-se sobre el procés judicial que encara té obert Trapero i que ha de defensar davant l'Audiència Nacional, però li ha transmès "tot el suport" i la seva disposició.

El conseller d'Interior ha fet aquestes valoracions sobre el major Trapero en el marc d'una roda de premsa per explicar com s'ha desenvolupat la jornada de la revetlla de Sant Joan.

