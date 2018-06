Cues a la C-16 en sentit Barcelona per la caiguda d'un cable d'alta tensió a la via

Calçada tallada (Retenció): C-16 | CERCS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 103-103.5 | 13:05 — Trànsit C-16 (@transitc16) 24 de juny de 2018

Un cable d'alta tensió ha caigut sobre la C-16 a l'altura de Cercs (Berga) i ha obligat a tallar tota la carretera, provocant una llarga cua aquest migdia. Les primeres informacions indiquen que un helicòpter hauria trencat el cable per accident.La carretera ha quedat reoberta en tots dos sentits a primera hora de la tarda en un dia en què es preveu forta congestió en aquesta via pel retorn del cap de setmana de Sant Joan. Segons informa el Servei Català de Trànsit, es registren 3,5 quilòmetres de cua en sentit sud i 0,5 quilòmetres en sentit nord. Els Mossos són a la zona per controlar la situació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)