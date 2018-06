Una conductora èbria atropella mortalment una jove a Palma i fuig

Una jove de 15 anys ha estat atropellada mortalment matinada al municipi de Campos, a Sa Ràpita. El cotxe que l'ha embestit ha fugit, però ha estat interceptada per un altre conductor que l'ha vist. La conductora, de nacionalitat polaca i de 45 anys, quintuplicava la taxa d'alcohol permesa. Segons informa Crònica Balear , a causa de l’atropellament, la jove ha patit politraumatismes severs i una parada cardiorespiratòria. Els serveis d’emergències li han aplicat maniobres de reanimació però no han pogut fer res per salvar-li vida. L’atropellament ha passat a l’altura del número 117 de l’avinguda Miramar de Sa Ràpita, cap a les 1.55 hores de la matinada.

