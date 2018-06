VÍDEOS Clam multitudinari a la diada castellera de Valls pels presos polítics

La plaça del Blat de Valls es bolca amb els presos polítics. Aquest diumenge, abans de l'arrencada de la tradicional diada castellera en la qual hi participen la Colla Vella i la Joves Xiquets de Valls, centenars de goles han entonat Els Segadors mentre castellers, polítics i veïns mostraven pancartes a favors dels polítics que es troben entre reixes i també per als exiliats.La capital de l'Alt Camp, governada l'alcalde i portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha acollit a la balconada de l'Ajuntament a Eduard Pujol, portaveu adjunt del JxCat, Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la mesa del Parlament; i les conselleres Elsa Artadi i Ester Capella. Els castellers han rebut el suport, des d'Alemanya de Carles Puigdemont, qui a través de les xarxes els ha desitjat una molt bona diada castellera i "Cultura, llibertat i República Catalana".

