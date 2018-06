Vallecas aposta per la República espanyola

Resultados definitivos de la Consulta #VallekasDecide

🔸Total de votos>7.270

🔸A favor de la república>6.490

🔸En contra de la república>355

🔸Por el derecho a decidir>7.032

🔸Contra el derecho a decidir>109

🔸En blanco>64

🔸Nulos>52

Queremos decidir. Poder decidir ES democracia. — Vallekas Decide (@Vallekas23J) 23 de junio de 2018

El barri madrileny de Vallecas està a favor de la República espanyola. Així ho demostren els resultats obtinguts d'una consulta que s'ha fet amb una pregunta de l'estil del 9-N: "Vol vostè poder decidir la forma de l'Estat?" i "en cas afirmatiu, vol vostè que aquesta sigui en forma de República?".La consulta, no oficial però tolerada per les administracions, va tenir fins a 33 meses de votació i hi havia cridats a votar prop de 150.000 veïns. La plataforma Vallecas Decide, organitzadora d'aquesta consulta, destaca que van votar 7.270 persones, de les quals 6.490 (89%) volen la República i només 355 es van mostrar contràries. Del total de vots, n'hi va haver 7.032 a favor del dret a decidir i 109 en contra. Es van registrar 64 vots en blanc i 52 nuls.A la consulta sobre el model d'estat hi podien participar tots els veïns dels districtes Puente de Vallecas i Villa de Vallecas que fossin majors de 16 anys.

