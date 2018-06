Els Jocs Mediterranis veuen «inversemblant» l'acusació del Govern d'haver triat el públic

Cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis Foto: Adrià Costa

Els consellers de la Generalitat Ernest Maragall i Elsa Artadi van carregar durament contra l'organització dels Jocs Mediterranis aquest dissabte. Ho van fer després que el president Quim Torra s'emportés una sonora xiulada quan l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va dir que estava a la llotja i per la gran quantitat de banderes espanyoles que es van veure abans, durant i després de la cerimònia d'inauguració. Davant d'aquest fet, Maragall considera que el públic del Nou Estadi de Tarragona estava "triat i controlat". Artadi, per la seva banda, va dir que estava "sorprenentment seleccionat".La consellera de Presidència i portaveu del Govern va denunciar que la Generalitat va demanar invitacions per a la cerimònia però des de l'organització els van dir que no en quedaven. En referència a aquestes paraules, el conseller comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, ha assegurat aque "no en teníem constància" i ha expressat amb rotunditat que "com no els hi hauríem d'haver donat a una institució que ha col·laborat amb els Jocs Mediterranis? Al contrari, ens interessava mostrar la nostra gratitud per la seva implicació". Pel conseller, tota la polèmica que s'ha generat al voltant d'això és "inversemblant" i ha assegurat que "no hi ha cap tipus d'enrenou".El mateix conseller lamenta que es parli més de la part política que de l'esportiva quan els Jocs Mediterranis "són un esdeveniment clarament esportiu" que fa molt de temps que Tarragona estava preparant.Davant la poca assistència de públics en alguns sectors del Nou Estadi, Villamayor ha volgut tancar la polèmica dient que té una resposta força simple, ja que les que hi havia a la zona de Gol Sud i una part de Preferent del Nou Estadi estaven reservades per a esportistes i les seves delegacions, que no les van ocupar. "Estem obligats a reservar-los zones però no els podem obligar a que s'hi asseguin", ha sentenciat. El mateix conseller ha dit que moltes delegacions van decidir marxar després de la desfilada durant l'acte inaugural perquè a l'endemà havien de competir. Segons Villamayor, algunes van demanar que intentessin que la cerimònia no s'allargués massa perquè els esportistes havien de seguir amb les seves rutines diàries, d'horari, alimentació i descans, per exemple, i van decidir quedar-se. D'altres van optar per marxar perquè els esportistes havien de llevar-se d'hora per competir i havien d'agafar l'autobús, marxar cap a la Vila Mediterrània -ubicada a PortAventura- sopar i anar a descansar per estar frescos per la competicio.Pel que fa a la venda d'entrades per a la inauguració, Villamayor ha destacat que l'aforament del Nou Estadi és d'unes 14.000 persones i que després de reservar les prop de 4.000 entrades per esportistes i les seves delegacions, les dels periodistes i tècnics, les invitacions als comitès internacionals i altres compromisos, la venda es va situar en 8.000 o 8.500.Villamayor ha volgut deixar clar que "no hi va haver cap tipus de manipulació del sistema de venda d'entrades". "És pràcticament impossible", ha afirmat i ha rebutja la idea que s'hagin regalat entrades a col·lectius per motius polítics per evitar la xiulada a Felip VI. Desconeix la xifra exacta de venda d'entrades però assegura que la resposta del públic va ser "molt positiva".També recorda que les entrades, tant en la compra del portal Ticketmaster o en punts de venda físics (TAP, Parc Central i Anella Mediterrània), només es poden adquirir sis entrades per persona i 10 si es tracta d'un grup. Segons el mateix conseller, això ja evidencia que no hi ha hagut cap tipus de moviment sospitós.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)