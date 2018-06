Jordi Pujol reclama que la seva història es tracti amb «objectivitat»

"No em faci dictar el que hauria de dir la història. Als que se'n vulguin ocupar, només els demano objectivitat". D'aquesta manera és com l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol vol que es tracti la seva història. En una entrevista del diari Ara , Pujol ha defensat el seu llegat i ha assegurat que no es penedeix del que va fer al capdavant de la Generalitat: "No em desdic del que, en línies generals, vaig fer". "Del meu projecte de país hi ha moltes coses que quedaran, contribucions importants al que dèiem fer país, construir Catalunya i enfortir la societat. En això va participar molta gent i molt diversa", ha reivindicat.Així mateix, també ha afirmat que la Transició "no va ser un engany, de fet, va ser un èxit, però és evident que alguns problemes no es van resoldre suficientment bé", encara que ha rebutjat concretar-los.Sobre l'actualitat, Pujol ha assenyalat que a Catalunya "farà falta que tot això sigui completat per un lideratge potent que permeti treure'n profit i vèncer els obstacles que s'enfronti". A més, ha destacat que, "malgrat els problemes i embolics que hi ha, continua tenint una activitat econòmica social i cultural d'alt nivell", i que Catalunya està demostrant una gran vitalitat, segons ell.Pujol ha lamentat que des del 2014 "s'ha esbudellat" la vida dels seus fills, de la seva dona i la seva, i ha sostingut que no té cap acusació de corrupció. "Després de gairebé 6 anys d'investigacions de tot tipus no hi ha damunt de la taula cap acusació de corrupció, ni per acció ni per omissió. Jo no només he estat aquests últims sis anys mirat per damunt i per sota, la meva conducta i la dels meus, sinó des del primer moment que guanyo unes eleccions, el 1980", ha afegit.Així mateix, ha reconegut que no està en el millor moment de la seva vida: "Sé que em toca viure una època de descens: sordejo, camino amb un bastó, fa uns dies vaig ensopegar i ara tinc una luxació, ja no tinc tanta memòria com fa uns anys".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)