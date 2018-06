Aznar aposta per il·legalitzar els partits independentistes a Catalunya

L'expresident espanyol José Maria Aznar aposta per il·legalitzar els partits independentistes per forçar un canvi polític i social a Catalunya. Ho diu en una entrevista a El Mundo on constata que el 155 ha estat insuficient per revertir el context i ha permès a l'independentisme tornar a guanyar les eleccions. "Existeix una llei de partits polítics que està vigent i que va determinar un canvi al País Basc", suggereix l'expresident espanyol.Aznar, que carrega durament contra el PP, apunta que "la decisió de realitzar una intervenció com es va fer, per convocar eleccions, ha estat un error del que no es pot responsabilitzar a ningú més que a qui l’ha pres". Assegura que s'hauria d'haver fet una intervenció més dura, també als mitjans de comunicació. "Quan et fan un cop d'Estat has de desarticular-lo. També els seus aparells mediàtics, culturals i financers".I envia un missatge al govern de Sánchez, que ahir mateix va dir des de França que vol obrir un diàleg "bilateral" amb Torra . "Em preocupa que els qui acabin pagant aquesta operació de diàleg que es vol fer altre cop a Catalunya tornin a ser els constitucionalistes", diu Aznar.L'expresident espanyol es mostra molt dur amb la deriva del seu partit. "O el PP es renova o deixarà de ser un partit de govern", afirma en plena pugna pel lideratge al partit.

