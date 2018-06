VÍDEO Així s'ha gestat la versió de Bruce Springsteen dedicada als presos polítics

A finals de la setmana vinent veurà la llum la versió catalana de la popular i coneguda cançó "No surrender" de Bruce Springsteen, titulada "Ni un pas enrere", en homenatge als presos polítics i exiliats. Aquesta nova iniciativa d'Hector Suñol -autor del vídeo d'homenatge a Puigdemont sis mesos després de l'1-O- ha comptat amb la participació de grups com Buhos, Els Catarres i Kol·lontais, entre altres.Tot va començar quan Suñol va arrencar una campanya de micromecenatge per poder aconseguir els diners necessaris per a produir aquesta peça.Suñol ha avançat un petit tast de la versió de Bruce Springsteen dedicada als presos polítics, mostrant imatges del making off de la producció.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)