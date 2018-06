VÍDEO Mor un conductor en xocar dos camions a l'N-340 a Alcanar

Una persona va morir ahir a la nit en xocar dos camions a l'N-340 a l'altura d'Alcanar, al límit amb Vinaròs. El sinistre va tenir lloc poc després de les deu de la nit. La víctima és el conductor d'un camió que, per causes encara desconegudes, hauria envaït el carril contrari. L'altre conductor implicat va ser traslladat a l'hospital de Tortosa.L'N-340 va quedar tallada en els dos sentits de la marxa a causa de l'accident i la circulació es va desviar per l'AP-7 des d'Amposta i des de Vinaròs.

