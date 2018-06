Incendis de vegetació i mobiliari urbà: les incidències de la revetlla de Sant Joan

Els Bombers de la Generalitat han atès 415 serveis entre les vuit del vespre i les dotze de la nit d'aquest dissabte a la nit, revetlla de Sant Joan. El gruix d'actuacions s'ha concentrat en els incendis de vegetació (214), tant urbana com agrícola i forestal, i per apagar mobiliari urbà i contenidors. La major part dels avisos es concentren al Baix Llobregat, amb 73 serveis, 44 dels quals per incendis de vegetació.La segueixen les comarques del Vallès Occidental, amb 62 serveis; el Barcelonès, amb 41 actuacions; el Maresme (33), el Vallès Oriental (33), la Selva (14), el Baix Empordà (14), l'Alt Empordà (14), el Tarragonès (13), el Segrià (13) i el Baix Camp (12). A dos quarts d'onze de la nit els Bombers han estat alertats d'un incendi al carrer Sarriera de Vilafranca del Penedès. El foc ha cremat una teulada de fibra i ha propagat per la coberta d’un concessionari de vehicles afectant un 50% de la instal·lació interior. Amb tot, cap persona ha resultat ferida. Fins al lloc s'han desplaçat sis dotacions dels Bombers.Cap a les 10 de la nit els Bombers també han treballat en un incendi que ha afectat una planta baixa d'una antiga fàbrica de tres pisos del carrer Major de Vallirana (Baix Llobregat). En les tasques d'extinció hi ha treballat sis dotacions. I poc després de les vuit del vespre a Vilanova i la Geltrú han cremat uns 1.000 metres quadrats de matolls a la Ronda Ibèrica. En aquest servei hi han treballat dues dotacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)