Més ferits i menys incendis: el balanç de la revetlla de Sant Joan

Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 862 avisos arreu de Catalunya per la revetlla de Sant Joan, entre les 20.00 hores d'ahir dissabte fins a les 08.00 hores d'avui diumenge. La majoria de serveis, a partir de la matinada, han estat per apagar incendis urbans, especialment de contenidors. També hi ha hagut un destacable nombre d'incendis de vegetació -tant forestals, agrícoles com en zona urbana- però la majoria de poca extensió.Les comarques on hi ha hagut més incidències durant la revetlla han estat les més properes a l'àrea metropolitana, com el Baix Llobregat (132), el Vallès Occidental (132) i el Barcelonès (129), seguides de les comarques del Vallès Oriental (70) i Maresme (62). La xifra d'enguany de 862 actuacions dels Bombers queda lluny de les prop de 1.300 en la revetlla de l'any passat, 582 de les quals eren incendis de vegetació. Segons Bombers, aquest 2018 la xifra s'ha reduït a 'només' 314 serveis d'aquest tipus –gràcies a una millor conscienciació o a la primavera plujosa- i la major part de sortides han estat per apagar incendis a mobiliari urbà (411 serveis).Entre les actuacions més destacades dels Bombers, sobresurt l'incendi a una nau d'un concessionari de vehicles a Vilafranca del Penedès, al número 58 del carrer Sarriera. L'avís del foc es va rebre a les 22.29 hores i les flames van calcinar la teulada del recinte, afectant el 50% de l'interior. 7 dotacions dels Bombers van treballar en les tasques d'extinció. Paral·lelament, quatre dotacions dels Bombers van continuar fent tasques d'inspecció, revisió i remullant punts calents a la nau industrial calcinada del grup tonyinaire Balfegó a l'Ametlla de Mar.El Departament de Salut ha informat que un total de 320 persones han rebut assistència als hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUA) en el decurs de la revetlla de Sant Joan. Una xifra un 18,08% superior a la de l'any passat (271 persones). La majoria d'aquestes assistències han estat per cremades, lesions i/o amputacions i afectacions oculars produïdes a causa de les fogueres i els petards.Significatiu ha estat l'augment del 56,45% del nombre de menors d'11 anys ferits durant la revetlla de Sant Joan (97 aquest 2018 davant dels 62 de l'any passat), mentre que els ferits d'entre 11 i 17 anys han davallat lleugerament (51 aquest 2018 i 62 l'any passat). Pel que fa al tipus de lesions, s'han registrat 163 cremades lleus, 19 de greus, 74 traumatismes i/o amputacions i 64 lesions oculars. De les 320 persones ateses, 236 ho han estat a centres de les comarques de Barcelona, 15 a les de Catalunya Central, 19 als de Girona, 2 als centres de Lleida, 8 a l'Alt Pirineu i l'Aran, 38 a les comarques de Tarragona i 2 a l'Ebre.El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 08.00 hores d'aquest diumenge 4.088 trucades durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya.En un comunicat, la Conselleria d'Interior de la Generalitat ha explicat que aquesta xifra suposa un descens del 21% respecte al Sant Joan del 2017, que el 112 va rebre 5.206 trucades.Barcelona és el municipi que més trucades ha rebut -1.054, que suposen el 25,8% del total- i a la comarca del Barcelonès (Barcelona) s'han produït 1.511 trucades.A més, a Sabadell (Barcelona) s'han produït 188 trucades, a Badalona (Barcelona) 174, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 166, a Terrassa (Barcelona) 124, i a Mataró (Barcelona) 102.El tipus d'incidents que ha generat més trucades ha estat la crema de contenidors amb 779 trucades i 311 incidents diferents, seguit de les molèsties a altres persones a la via pública (273 trucades i 224 incidents), la crema de matolls a la via pública (614 trucades i 185 incidents) i foc en arbres (375 trucades i 105 incidents).El període entre la mitjanit del dissabte i el diumenge, i les 01.00 hores és quan més trucades s'han produït (708), seguit del període entre les 23.00 hores del dissabte i la mitjanit, que n'hi ha hagut 693.

