Dol a Tàrrega per la mort del nen de 6 anys a la piscina municipal

Commoció a Tàrrega per la mort del nen de 6 anys ahir a les piscines municipals d'estiu. Els serveis d'emergències van ser alertats de l'incident a les 18.43 hores i fins al lloc s'hi van desplaçar tres ambulàncies i un psicòleg del SEM.Quan els efectius van arribar, el petit ja era fora de l'aigua i malgrat les maniobres de reanimació els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Protecció Civil ha confirmat que en el moment en què s'ha produït l'incident el menor s'estava banyant amb els seus cinc germans i que els seus pares no eren a les instal·lacions.L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, en nom del municipi, va expressar a la família i els amics el profund dolor i consternació per aquesta mort. "Tota la ciutat està molt afectada i trasbalsada per aquest tristíssim succés", va manifestar a través d'un comunicat.El consistori ha decretat dos dies de dol oficial i ha demanat que s'obri una investigació policial per aclarir els fets.A més dels dos dies de dol decretats, el consistori també va suspendre tots els actes programats per la festivitat de Sant Joan. De fet, ha detallat que quan s'ha fet oficial la defunció, "s'han aturat tots els actes que s'estaven celebrant". Les Piscines Municipals de Tàrrega romandran tancades durant tot el diumenge.

