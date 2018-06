Un nen de 6 anys mor ofegat en una piscina municipal de Tàrrega

ÚLTIMA HORA Lamentem comunicar tristament que fa uns minuts s'ha decretat la mort d'un infant a les Piscines Municipals de #Tàrrega. Tenia 6 anys i era veí de la nostra ciutat. DEP. Els actes de #SantJoan queden suspesos. — Ajuntament Tàrrega (@ajtarrega) 23 de juny de 2018

Un nen de 6 anys ha mort ofegat en una piscina municipal de Tàrrega aquesta tarda. Així ho ha notififcat l'Ajuntament de Tàrrega mitjançant un tuit.Tots els actes de la revetlla de Sant Joan del municipi han quedat suspesos i ha decretat dos dies de dol. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, en nom del municipi, ha expressat a la família i els amics el profund dolor i consternació per aquesta mort. "Tota la ciutat està molt afectada i trasbalsada per aquest tristíssim succés", ha manifestat a través d'un comunicat. El consistori ha decretat dos dies de dol oficial i ha demanat que s'obri una investigació policial per aclarir els fets.L'accident ha ocorregut a les piscines de la zona esportiva municipal del Reguer. Els serveis d'emergències han estat alertats sobre les 18:45 hores i s'han desplaçat fins al lloc tres ambulàncies i un psicòleg del SEM. El consistori ha explicat que el menor s'ha trobat "inconscient dins la piscina" i que se li han realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar al nen sense èxit.

